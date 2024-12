Martin Scorsese leitete Ende der 60er Jahre an der New York University einen Kurs, in dem Schauspieler Billy Crystal als Student saß. Dieser hat den Regisseur als strengen Dozenten in Erinnerung.

New York - Schauspieler Billy Crystal ist an der Universität von Martin Scorsese unterrichtet worden. Als Dozent an der New York University war der Regisseur „sehr beängstigend“, wie Crystal im Podcast „Sunday Sitdown with Willie Geist“ erzählt. Scorsese - damals dem Schauspieler zufolge selbst noch Student - stand hinter den Studierenden, während sie ihre Filme schnitten.

Billy Crystal („Harry & Sally“, „Here Today“) erinnert sich in dem Podcast genau an Scorsese: „langer Bart, Oma-Brille und Haare bis zu den Schultern“ - wie „jeder“ Ende der 60er Jahre in New York City.

Als Dozent sei der heute 82-Jährige streng gewesen: „Er sagte: "Warum hast du das so gefilmt? Nimm eine weite Einstellung, Howard Hawks hat immer eine Totale verwendet."“ Im Podcast lacht der 76-jährige Crystal darüber, dass er als 19-Jähriger diesen wichtigen Filmregisseur nicht kannte. Noch heute habe Scorsese dem Schauspieler zufolge diese Ausstrahlung.