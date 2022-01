Fans können sich freuen: In wenigen Wochen erscheint eine neue Staffel der Serie „Brooklyn Nine-Nine" auf Netflix.

Halle (Saale)/DUR/acs - Fans der Serie „Brooklyn Nine-Nine” können sich freuen: Eine neue Staffel der amüsanten Serie rund um das fiktive 99. Polizeirevier in New York erscheint bald auf Netflix. Über ein Jahr nach der bisher letzten sechsten Staffel kommt die siebte Staffel von „Brooklyn Nine-Nine” nun in wenigen Wochen.

Neue Staffel von „Brooklyn Nine-Nine" erscheint bald auf Netflix

Zwar ist der Comedy-Hit nach acht Staffeln in den USA bereits abgeschlossen. Deutsche Fans, die die Geschichte von Jake Peralta und Co. auf Netflix verfolgen, warten jedoch immer noch ungeduldig auf die letzten beiden Staffeln.

Unter der Rubrik „Demnächst“ erschien nun ein Eintrag zu der beliebten Polizeiserie aus den USA. Darin heißt es, dass die komplette siebte Staffel von „Brooklyn Nine-Nine" am 6. Februar 2022 erscheint.

Siebte Staffel von „Brooklyn Nine-Nine"

Die neue Staffel hat 13 Folgen a 20 Minuten – und ist somit ein recht kurzes Vergnügen. Dennoch werden die lang ersehnten, neuen Folgen die Fans der Serie sicherlich begeistern.