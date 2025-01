New York - Willem Dafoe sieht in seiner Schauspielkollegin Lily-Rose Depp eine Bereicherung für die Filmwelt. „Lily-Rose ist ein Geschenk ans Kino“, sagte der 69-Jährige der „Bild“-Zeitung. „Sie hat dieses extrem Sensitive“, so der Schauspieler weiter. „Wenn ich in ihre Augen schaue, sehe ich meinen Freund Johnny“, sagte er und meinte damit ihren Vater Johnny Depp.

Auf der Leinwand ist Willem Defoe („Platoon“, „Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“) aktuell neben Lily-Rose Depp (25) im Vampirfilm „Nosferatu - Der Untote“ zu sehen. Er sei dankbar, mit ihr die nächste Generation an seiner Seite zu haben. „Sie wird uns in den kommenden Jahren noch eine Menge Freude machen.“

Die beiden Filmkollegen trennen vom Alter her mehr als 40 Jahre, doch für Dafoe ist das nach eigenen Worten kein Problem: „Mein Vorteil ist, dass ich schon immer alt aussehe. Da können mir die Jahre weniger anhaben als anderen.“ Seine 69 Jahre geben ihm „eine gewisse Ruhe“, wie er meint, und erlaubten ihm, in eine Rolle als Mentor zu schlüpfen.