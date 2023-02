Nachdem das perfekte Dinner in der letzten Woche in Magdeburg zu Gast war, startet die neue Woche in Bamberg. Das erste Dinner der Woche findet bei der 21-jährigen Hobbyköchin Franzi statt. Wer sonst noch dabei ist und mit welchen Menüs die Kandidaten in der Franken-Stadt überzeugen wollen, erfahren Sie hier.

Das perfekte Dinner in Bamberg – Diese Hobbyköche treten gegeneinander an

Nachdem in der vergangenen Woche das perfekte Dinner in Magdeburg gastierte, geht die Hobby-Kochshow in dieser Woche in Bamberg weiter.

Magdeburg/DUR – Nach einer spannenden Woche in Magdeburg treten nun fünf Hobbyköche aus Bamberg gegeneinander an, um das perfekte Dinner auszurichten und ihren Gästen einen unvergesslichen Abend zu bescheren. Der erste Abend findet bei Kandidatin Franzi (21) statt, die auch noch die Jüngste im Bunde ist.

Ihr Menü unter dem Motto „ A weng was von draußen“ soll ihr den Sieg sichern. Doch wer werden Ihre Gäste in Bamberg sein?

Das perfekte Dinner in Bamberg – Das sind die Kandidaten

Das perfekte Dinner in Bamberg startet bei Franzi (21), die noch bei ihren Eltern wohnt und in der Woche zwar hauptsächlich Erfahrung sammeln, aber auch selbstbewusst einen tollen Abend zaubern möchte. Die gelernte Physiotherapeutin setzt dabei auf regionale Produkte und Forelle aus der Züchtung ihres Freundes.

Und das werden Franzis Gäste sein:

Mountainbike-Profi Tobi (34) – Möchte mit Ungewöhnlichem überzeugen

Radiomoderator Fabi (33) – Wenn es nicht läuft, will er seine Gäste einfach tot quatschen

Executive Assistant Ramona (32) – Lässt sich beim Anrichten von der Sterneküche inspirieren

Personal Trainer Oz (30) – Sein Motto: Sieg, Sieg, Sieg

Die weiteren Menüs beim perfekten Dinner in Bamberg

Nachdem Franzi am Montag den ersten Abend der Woche eingeläutet hat, geht es an den folgenden Tagen in Franken mit diesen Menüs weiter:

Dienstag bei Ramona:

Vorspeise: Kürbis, Salbei, Basilikum

Kürbis, Salbei, Basilikum Hauptspeise: Böfflamott, Semmel, Portwein

Böfflamott, Semmel, Portwein Nachspeise: Apfel, Vanille, Rosmarin

Mittwoch bei Oz:

Motto: "Der Geschmack des Orients"

Vorspeise: Der orientalische Joghurttraum

Der orientalische Joghurttraum Hauptspeise: Die weise Verführung des Knoblauchs

Die weise Verführung des Knoblauchs Nachspeise: Die Engelshaargeschichte

Donnerstag bei Fabi:

Vorspeise: Fabis Fisch Dreier

Fabis Fisch Dreier Hauptspeise: Wald und Wiesen

Wald und Wiesen Nachspeise: Doppel D - Dördla und Dördla

Freitag bei Tobi:

Motto: "Wild Wide North"

Vorspeise: Kamtschatkas Flüsse - Lachs und Öl Hauptspeise: Alaskas Wiesen - Rind und Wintergemüse

Kamtschatkas Flüsse - Lachs und Öl Alaskas Wiesen - Rind und Wintergemüse Nachspeise: Grönlands Eisberge - Fichte und Apfel

Wie auch in der vergangenen Woche in Magdeburg findet das perfekte Dinner in Bamberg am Freitag seinen Abschluss. Wer mit seinem Menü besonders überzeugen konnte, wird am letzten Abend bekannt gegeben.

So lief das perfekte Dinner in der vergangenen Woche in Magdeburg

Letzte Woche konnte Kandidatin Michelle das perfekt Dinner in Magdeburg für sich entscheiden. Mit ihrem Menü „Camino de Primitivo“ einer kulinarische Reise über den Jakobsweg, setzte sie sich mit 35 Punkten gegen ihre Mitstreiter durch. Hinter ihr reihte sich Magdeburger Paul mit 33 Punkten ein, gefolgt von Ina, Sören und Caro.

Vox-Sendung: Das perfekte Dinner

Das perfekte Dinner läuft von Montag bis Freitag im Vorabendprogramm auf Vox. Jeden Tag hat ein Hobbykoch die Chance, das perfekte Dinner in seiner Stadt auszurichten. Nach jedem Abend bewerten die Kandidaten sich gegenseitig, die Auswertung erfolgt am Freitag. Der Gewinner darf sich anschließend über 3000 Euro freuen.