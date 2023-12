Berlin - Die ARD-Hochglanzserie „Davos 1917“ hat am zweiten Abend ihrer Ausstrahlung spürbar an Zuschauern verloren. 2,75 Millionen Menschen (Marktanteil 10,5 Prozent) schalteten am Donnerstag ab 20.15 Uhr den Mehrteiler um eine Spionin im Ersten Weltkrieg ein. Bei der ersten Episode am Mittwoch waren noch 3,65 Millionen dabei.

Auch die RTL-Comedy „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling musste Federn lassen: 1,66 Millionen Menschen (6,3 Prozent) waren am Bildschirm dabei, zum Auftakt am Vortag waren es noch 2,24 Millionen.

Uneinholbar an der Spitze lag die ZDF-Actionserie „Die Bergretter“, die sich 5,40 Millionen Menschen (20,5 Prozent) ins Haus holten.

Sat.1 strahlte die Unterhaltungssendung „Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?“ aus, 1,59 Millionen (6,2 Prozent) wollten das sehen.

Bei Kabel eins lief die amerikanische Abenteuerkomödie „Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal“, dafür konnten sich 930 000 Spielfilmfreunde begeistern (3,6 Prozent). Der US-Weihnachtsfilm „Der Grinch“ auf Vox lockte 860.000 Männer und Frauen an (3,3 Prozent).

ProSieben hatte die Realityshow „Das große Promi-Büßen“ im Programm und bewegte damit 730.000 Leute (2,8 Prozent) zum Einschalten.

RTLzwei verbuchte mit der Dokusoap „Deutschland bei Nacht - Schuften statt schlafen“ 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,2 Prozent). Der US-Thriller „Lakeview Terrace“ mit Samuel L. Jackson lief auf ZDFneo - damit verbrachten 480.000 Menschen den Abend (1,8 Prozent).