2018 inszenierte Sönke Wortmann in „Der Vorname“ einen Streit rund um den Babynamen „Adolf“, danach folgte „Der Nachname“. Nun kommt also der dritte Teil ins Kino - mit dem altbekannten Ensemble.

Berlin - Fortsetzung für „Der Vorname“ und „Der Nachname“: Mit „Der Spitzname“ zeigt Regisseur Sönke Wortmann im Winter den dritten Teil seiner Gesellschaftskomödien-Reihe rund um die Wahl eines Namens in einer vermeintlich harmonischen Großfamilie. Der Film soll am 19. Dezember in die Kinos kommen, wie es in einer Ankündigung hieß. In den Hauptrollen ist wieder das Schauspiel-Ensemble aus Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi und Janina Uhse zu sehen.

Im dritten Teil trifft sich die Großfamilie laut der Mitteilung in den Tiroler Alpen wieder, denn dort planen Anna (Uhse) und Thomas (Fitz) ihre Hochzeit. Doch der Rest der Familie bringt bei dem Besuch ein großes Chaos in die Idylle.

In der Komödie „Der Vorname“ aus dem Jahr 2018 löste der Baby-Wunschname „Adolf“ einen Familieneklat aus. Vier Jahre später ließ Regisseur Wortmann („Das Wunder von Bern“) in „Der Nachname“ dann das vermeintlich harmonische Familienleben mit der Wahl eines Nachnamens in die Luft fliegen.