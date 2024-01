Berlin - Die deutschen Handballer haben dem ZDF am Montagabend zur besten Sendezeit den TV-Quotensieg beschert. Um 20.30 Uhr sahen 8,45 Millionen Zuschauer das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn (35:28). Das entspricht einem Marktanteil von 29,3 Prozent.

Dahinter lag die ARD: Im Ersten verfolgten 3,74 Millionen (12,9 Prozent) die Krimi-Wiederholung „Donna Leon: Endlich Mein“. Dicht dahinter lag der Privatsender RTL mit dem Quiz-Klassiker „Wer wird Millionär?“ - damit verbrachten 3,47 Millionen (12,2 Prozent) ihren Abend.

Anschließend sahen um 22.15 Uhr 3,84 Millionen (24,3 Prozent) das RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“.

Weiter der Blick auf die Primetime 20.15 Uhr: ZDFneo lockte mit der Krimireihe „Inspector Barnaby“ 1,49 Millionen (5,2 Prozent) an. ProSieben kam mit der Fantasyserie „House of the Dragon“ auf 1,06 Millionen (4,0 Prozent). Sat.1 verbuchte mit der Abnehm-Show „The Biggest Loser - Leben leichter gemacht“ 830.000 (3,1 Prozent). Vox strahlte die Auswanderer-Soap „Goodbye Deutschland“ aus - 720.000 (2,5 Prozent) wollten das sehen. Kabel eins kam mit dem US-Film „Iron Man“ noch auf 660.000 Zuschauer (2,5 Prozent).