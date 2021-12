Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Hier können Sie jetzt die Neuverfilmung sehen

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist eines der beliebtesten Weihnachtsmärchen. Auch in diesem Jahr läuft das deutsch-tschechische Märchen aus den 70er Jahren an allen Weihnachtstagen im TV. Doch jetzt ist auch die norwegische Neuverfilmung in Deutschland verfügbar.