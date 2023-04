Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) ermittelte in der Auto-Tuning-Szene.

Berlin - Der „Tatort“-Krimi aus Bremen war am Sonntagabend mit Abstand die erfolgreichste Primetime-Sendung. 8,48 Millionen Menschen (27,9 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr den Fall „Donuts“ mit Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Luisa Böse. Kriminalkommissarin Liv Moormann wurde dieses Mal bei Ermittlungen in einer Gruppe von Autotunern in Bremerhaven von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Das ZDF strahlte das Melodram „Rosamunde Pilcher: Wenn ich dich wiederfinde“ mit Hedi Honert, Frederik Funke und Kirsten Block aus. Damit lockte der Mainzer Sender 4,93 Millionen Zuschauer (16,2 Prozent) vor die Mattscheibe.

Der Abenteuerfilm „Mulan“ mit Liu Yifei, Donnie Yen und Tzi Ma fand auf RTL 2,36 Millionen Zuschauer (8,1 Prozent). ProSieben hatte die amerikanische Actionkomödie „Free Guy“ mit Ryan Reynolds, Taika Waititi und Jodie Comer zu bieten und kam auf 1,43 Millionen (5,0 Prozent).

Bei Vox lief das Kochduell „Kitchen Impossible“ - dafür entschieden sich 1,32 Millionen (5,6 Prozent). Die Berufsdoku „Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand“ stieß bei 940 000 Leuten (3,2 Prozent) auf Interesse. Bei Sat.1 sahen 910 000 Fantasyfans (3,4 Prozent) den Spielfilm „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ mit Eddie Redmayne, Katherine Waterston und Ezra Miller. Auf RTLzwei sprach die Liebeskomödie „Notting Hill“ mit Julia Roberts, Hugh Grant und Richard McCabe 590 000 Zuschauer (2,2 Prozent) an.