Die Weltpremiere der irisch-belgischen Produktion „Small Things Like These“ mit Cillian Murphy wird am 15. Februar die Berlinale eröffnen.

Berlin - Ein Spielfilm mit dem irischen Schauspielstar Cillian Murphy (47) in der Hauptrolle eröffnet die Berlinale. Das gab die Pressestelle am Donnerstag bekannt. Die Weltpremiere der irisch-belgischen Produktion „Small Things Like These“ von Regisseur Tim Mielants wird am 15. Februar gezeigt. Dann beginnen die 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin, die bis zum 25. Februar stattfinden. „Small Things Like These“ läuft im Wettbewerb. Das restliche Wettbewerbsprogramm wird kommenden Montag (22. Januar) vorgestellt.

„Small Things Like These“ erzählt von den irischen Magdalenen-„Wäschereien“. Dabei handelt es sich um kirchliche Einrichtungen, in denen seit dem 19. Jahrhundert bis zum Jahr 1996 - als das letzte dieser Heime schloss - Tausende Frauen in Irland gezwungen wurden, ohne Lohn harte körperliche Arbeit zu verrichten. Neben Murphy spielen Eileen Walsh, Michelle Fairley und Emily Watson mit.

Mielants war unter anderem Regisseur von mehreren Folgen der Serie „Peaky Blinders“. Dort arbeitete er mit Murphy zusammen, der aktuell für seine Hauptrolle in Christopher Nolans „Oppenheimer“ in der Filmbranche gefeiert wird.

Die Berlinale schreibt zum Film: „Die Handlung spielt in der Weihnachtszeit 1985, als der liebende Vater und Kohlenhändler Bill Furlong (Murphy) grausame Geheimnisse des Klosters in seiner Stadt aufdeckt und dabei erschütternde Wahrheiten über sich selbst lernt.“ Der Film basiert auf einem Buch der irischen Schriftstellerin Claire Keegan.