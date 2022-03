Sie wurde nicht zum Essen eingeladen: Seniorin weint bei "First Dates Hotel"

Sie suchte im "First Dates Hotel" nach der Liebe - doch das Date endete für die 67-jährige Gabi in einem Desaster. Der 78-jährige Walter brachte die Seniorin zum Weinen.

Sie hatten ein Blind Date bei First Dates Hotel - Walter und Gabi.

Magdeburg/DUR/awo - Sie hofften auf ein echtes Liebesabenteuer: Walter und Gabi. Doch das erst so romantische Abendessen endete für die rüstigen Senioren in einem Desaster. Doch was war passiert?

Im Dating-Format "First Dates Hotel" auf VOX treffen regelmäßig flirtwillige Singles aufeinander. Der Clou: Die Singles treffen im Urlaub bei einem Blind Date aufeinander. Bei gegenseitiger Sympathie, können die Singles entscheiden, den restlichen Urlaub gemeinsam zu verbringen. Und eben jenes Blind Date fing bei Gabi und Walter gar nicht schlecht an - sie wirkten auf einer Wellenlänge. Bis Gastgeber Roland Trettl die Rechnung brachte.

Und dabei stellte sich heraus: Walter ist kein Mann der alten Schule. "Wir teilen, jeder zahlt für sich", machte der 78-Jährigen seinem Date klar. Eine Aktion, die bei Rentnerin Gabi nicht gut angekommen ist. Im Interview weint die 67-Jährige sogar, weil sie so enttäuscht über Walter gewesen ist. Als dieser Gabis Hand beim Verlassen des Restaurants nehmen wollte, lehnte diese bereits ab. Die Quittung für Walters Verhalten folgte im Interview nach dem Date: Er hätte Gabi gerne ein weiteres Mal getroffen, doch die 67-Jährige lehnte ab. Für die beiden Senioren gab es also kein Happy End.

Im Interview mit Vox erklärte Walter sein Verhalten: "Ich habe das ganz bewusst getan, um festzustellen, wie sie reagiert. Ich will sehen, was für eine Einstellung die Gabi diesen Dingen gegenüber hat – wo die ganze Welt denkt, der Mann müsste das tun."