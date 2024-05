Fans von "7 vs. Wild" warten schon länger gespannt auf die Ankündigung der vierten Staffel der Survival-Serie. Nun hat sich ein ehemaliger Teilnehmer des Formats verplappert: Die Serie soll sich schon in der Produktion befinden.

Neue "7 vs. Wild"-Staffel in Arbeit? Ehemaliger Teilnehmer verplappert sich

Magdeburg/DUR. Das Konzept von "7 vs. Wild" ist einfach: Sieben Teilnehmer werden getrennt voneinander in der Wildnis ausgesetzt. Völlig isoliert müssen sie so eine ganze Woche überleben. Das Erfolgsformat des Magdeburgers Fritz Meinecke hat bereits drei Staffeln hinter sich. Nach langem Warten können sich Fans nun anscheinend freuen: Die vierte Staffel soll sich in der Produktion befinden.

In einem Twitch-Stream hat sich ausgerechnet Ex-Teilnehmer Jens "Knossi" Knossalla verplappert. "Die aktuelle Staffel 7 vs. Wild wird gerade aufgezeichnet. Mehr kann ich nicht sagen", leakte er vor Tausenden Zuschauern die neue Staffel. "Man munkelt das", fügte er schnell hinzu, um irgendwie die Situation zu retten.

Wurde die vierte Staffel von "7 vs. Wild" bewusst geleakt?

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass "Knossi" mehr über die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Survival-Reality-Show weiß. Als guter Freund von Fritz Meinecke und ehemaliger Teilnehmer der Show könnte er durchaus in dessen Pläne eingeweiht sein. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass der 37-Jährige sich hier einen kleinen Spaß erlaubt hat.

Bereits vor der Ausstrahlung der dritten Staffel gab es immer wieder Leaks zu den Teilnehmern des Formats. Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Erfinder Fritz Meinecke dürfte darüber wenig erfreut sein, denn die Teilnehmer bleiben bis zum offiziellen Trailer in der Regel geheim. Deswegen wäre es auch denkbar, dass der Magdeburger nun bewusst Fake-Leaks streut und Kumpel "Knossi" in das Vorhaben eingeweiht ist.

"7 vs. Wild"-Staffel Vier: Wer die Teilnehmer sein könnten

Jedoch spricht ein auffälliger Fakt aktuell sehr für eine vierte Staffel von "7 vs. Wild": Mehrere YouTuber, Streamer und Influencer kündigten zuletzt eine Auszeit an. So gaben Streamer und Influencer Hugo Goedert alias "Letshugo", Julia "Julia Beautx" Willecke und Sandra Safiulov vom Kanal "Selfiesandra" allesamt eine Pause von drei Wochen an. Für viele Fans ist das ziemlich verdächtig und spricht für die Arbeit an einem gemeinsamen Format.

Als sich dann auch Stefan Hinkelmann vom Outdoor-Kanal "Survival Deutschland" für eine Online-Pause von seinen Fans verabschiedete, stand für viele Fans fest: "7 vs. Wild" geht in die vierte Runde.