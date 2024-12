Köln/Damme - Der erste deutsche „Golden Bachelor“, Franz Stärk, hat auch schon auf anderen Wegen versucht, eine Frau zu finden - allerdings nicht sehr erfolgreich. „Nach meiner Trennung habe ich mich auf verschiedenen seriösen Single-Börsen herum getrieben. Allerdings mit wenig Erfolg“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der Ü-60-Kuppelshow beim Streamingdienst RTL+ an diesem Dienstag. „Die Begegnung mit Frauen waren für mich dort eher nicht inspirierend und teilweise sogar desillusionierend.“

Das habe aber möglicherweise auch an ihm gelegen, weil er „nicht offen für die nächste Beziehung“ gewesen sei. Er habe „immer mal wieder Frauen kennengelernt, aber für eine längerfristige Beziehung hat es nicht gereicht“, sagte der 73-Jährige. „Grundsätzlich finde ich Online-Dating gut, weil man hier schnell ganz viele Menschen kennenlernt. Online-Dating im Alter ist für viele Menschen sicherlich nicht ganz so einfach.“

Seine ehemaligen Schüler kommentieren Stärks Teilnahme

Stärk stammt aus Damme in Niedersachsen, ist geschieden, zweifacher Vater, Opa, nach eigenen Angaben seit zwölf Jahren Single und war mal Lehrer. „Das ist ganz witzig, Reaktionen von ehemaligen Schülern in den Kommentaren zu lesen. Zum Beispiel: "Golden Bachelor oder soll ich Herr Stärk sagen...".“

Der 73-Jährige sucht nun in der Senioren-Version der Rosenverteiler-Show auf der griechischen Insel Kreta aus 18 Ü-60-Kandidatinnen die womöglich Richtige für ihn aus. Auch wenn sich Verlieben mit 70 wohl etwas anders anfühle als mit 17: „Mit 17 springe ich knackig in den See und bin bereit, mit 70 suche ich aus der Badewanne kommend, das wohlige Gefühl, mich an jemanden anzulehnen“, sagte er.

„Nicht aufgeben, nach der Liebe zu suchen“

Aber auch Ü-60-Liebesgeschichten brauchen seiner Ansicht nach Platz in der Öffentlichkeit. „Die Liebesgeschichten über junge Leute in Film und Fernsehen haben sicherlich eine sehr hohe Präsenz. Sie verkaufen sich gut und bedienen viele Klischees und Illusionen“, sagte Stärk. „Aufgrund vieler alleinstehender Menschen in unserer Gesellschaft, finde ich es gut, dass so ein Format wie der "Golden Bachelor" aufgelegt wurde. Und hoffentlich führt das auch dazu, dass die Menschen im Alter nicht aufgeben, nach der Liebe zu suchen.“

Im linearen Fernsehen auf RTL ist der „Golden Bachelor“ erst von Januar an zu sehen.