Für ihre Rolle in „Anna ... Exil New York“ erhielt Sally Kirkland vor Jahrzehnten einen wichtigen Preis. Die US-Schauspielerin wurde vor allem durch den Film „Bruce Allmächtig“ bekannt.

Los Angeles - Die US-Schauspielerin Sally Kirkland, die mit Filmen wie „Bruce Allmächtig“ (2003) bekannt wurde, ist tot. Kirkland sei im Alter von 84 Jahren gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sprecher. In „Bruce Allmächtig“ spielte sie an der Seite von US-Star Jim Carrey.

Die 1941 in New York geborene Kirkland nahm nach der Schule Schauspielunterricht und bekam dann bald Rollen in Filmen und Theaterstücken. Für ihre Titelrolle in dem Film „Anna ... Exil New York“ (1987) wurde Kirkland mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.

Später arbeitete die Schauspielerin, die zweimal verheiratet und zweimal geschieden war, auch als Produzentin.