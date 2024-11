Bei RTL ist der Schauspieler derzeit bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Für ein Special in Spanien entschied er sich zu einer eher ungewöhnlichen Anreise.

Berlin - Schauspieler Hardy Krüger (56) ist zu Dreharbeiten in Spanien für ein Special der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ 1.700 Kilometer mit dem Wohnmobil angereist. „Ich liebe die Freiheit des Campens“, sagte Krüger in einem RTL-Interview. Mit dem Wohnmobil sei er unabhängig - „und habe mein Zuhause immer dabei“. Seine Frau Alice, mit der Krüger ein Café in Berlin-Köpenick betreibt, und er seien „Reisende, die nie ankommen wollen“ – „es ist einfach ein Lebensgefühl“.

Am Drehort im katalanischen Sitges sei er zwei Tage früher angekommen als geplant. So habe er unerwartete freie Tage gehabt, „die sich wie ein kleiner Urlaub anfühlten“. In Sitges sei er früher schon einmal gewesen. „Meine Frau Alice und ich hatten sogar überlegt, nach Sitges zu ziehen. Aus familiären Gründen kam es leider nicht dazu.“

Krüger spielt bei „GZSZ“ Lars Brunner, den Ex-Freund von Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen). Im Stammbaum der Daily Soap ist er damit Vater von Jonas (Felix van Deventer) und Lilly (Iris Mareike Steen). Das RTL-Special in Spielfilmlänge ist am 5. Dezember um 19.40 Uhr bei RTL zu sehen.