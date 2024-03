Bremerhaven/Leipzig/DUR. - Die RTL-Serie "Hartz, Rot, Gold - Daily" blickt auf Menschen am sozialen Rand der Gesellschaft. Die Folgen zeigen das Leben in den beiden ärmsten Städten Deutschlands: Gelsenkirchen und Bremerhaven.

Um ihrer mutmaßlich negativen Zukunft in Bremerhaven zu entfliehen, hat das sich Punkerpärchen Paddy (39) und Lausi (32) dazu entschlossen, die Nordseestadt zu verlassen. Die beiden Arbeitslosen suchen in der vierten Folge "Hartz, Rot, Gold - Daily" ihr neues Glück in Leipzig.

Paddy: Zwei Vorstellungsgespräche in Leipzig

Paddy und Lausi haben ihre "Bruchbude" in Bremerhaven dafür aufgegeben. Der Vermieter des einsturzgefährdeten Hauses hatte dem Pärchen ohnehin schon gekündigt. Von den 900 Euro Kaution haben sich die beiden einen Wohnwagen gekauft. Nun geht es auf nach Leipzig. "Uns ist es total wichtig, wieder nach Leipzig zu kommen. Einfach zurück in die Heimat. Die Menschen sind hier ganz anders, man fühlt sich wohler und kennt sich aus", erklärt Lausi.

Lausi will den Norden endlich hinter sich lassen: "Bremerhaven ist ja mittlerweile auch so kriminell geworden", erzählt die gebürtige Chemnitzerin. Ihr alkoholabhängiger Freund und Mitbewohner von Paddy, Asterix, wurde zuletzt auf der Straße zusammengeschlagen. Zu dritt geht es deswegen im Auto in Richtung Mitteldeutschland. "Es muss ja irgendwie nach vorn gehen. Ich hab die Schnauze voll von Bremerhaven", erklärt der 39-jährige Paddy auf der Fahrt Richtung Leipzig.

Lausi, Asterix und Paddy fahren zusammen mit ihren zwei Hunden Richtung Leipzig. Screenshot: RTL Group

Darüber hinaus hat der gelernte Dachdeckergeselle in Leipzig gleich zwei Vorstellungsgespräche. Obwohl er seit vier Jahren arbeitslos ist, erhofft er sich eine bessere Zukunft mit Job. "Ich höre mir das mal an, was die zu bieten haben, und dann entscheide ich selber für mich", erklärt er zu den Angeboten der Zeitarbeitsfirmen.

Er war seit einer Knieoperation arbeitsunfähig. Allerdings ist er nun gewillt, jeden Job im Handwerk anzunehmen. Am liebsten würde er allerdings im Baumarkt arbeiten.

Leben im Wohnwagen von 500 Euro Bürgergeld

Um den Neustart hinzubekommen, planen Paddy und Lausi mit ihren zwei Hunden erst einmal in dem Wohnwagen leben, bis sie in Leipzig eine Wohnung finden. So wie früher wollen sie nicht mehr hausen. Einst lebten sie mit einer größeren Punk-Gruppe zusammen in einem Gebäude. Doch an diese Zeiten haben sie keine gute Erinnerung. Ihr Kumpel Asterix soll in Lausis Pkw schlafen. "Er fühlt sich sowieso wohl in der Inge" erklärt Lausi - und meint damit das Auto.

Das Punker-Trio feiert die erfolgreiche Leipzig-Tour in Connewitz. Screenshot: RTL Group

Wie es mit dem Trio und ihren beiden Hunden in Leipzig weitergeht, können Zuschauer in "Hartz Rot Gold - Daily" in der RTL+-Mediathek verfolgen. Wie lange sie zu dritt von den 500 Euro Bürgergeld in Leipzig leben können, ist nämlich ungewiss.