Die RTL2-Sendung "Hartz und herzlich" dreht wieder in Sachsen-Anhalt. In der neuen Folge am Dienstag geht es unter anderem um Mutter Silvana und ihre Tochter Cherin. Die beiden leben auf einem Bauernhof in Teuchern ohne Wasser und Strom. Falls Silvana innerhalb von zwei Wochen keine Wohnung findet, muss Tochter Cherin ins Heim.

"Hartz und Herzlich": Zwei Wochen Frist für Wohnungssuche - Wird Mutter in Teuchern das Kind entzogen?

Teuchern/DUR/acs - In den neuen Folgen der RTL2-Sendung "Hartz und herzlich" werden bekannte Gesichter gezeigt, die das Kamerateam in den vergangenen sieben Jahren begleitet hat. Der dritte Teil der Serie "Das Wiedersehen" wird am Dienstag, den 25. April, um 20.15 Uhr auf RTL zwei ausgestrahlt.

In der Folge geht es unter anderem um Mutter Silvana und ihre Tochter Cherin aus Sachsen-Anhalt. Die kleine Familie wohnt auf einem Bauernhof in dem kleinen Örtchen Teuchern im Burgenlandkreis. Der Hof ist bereits in die Jahre gekommen - fließend Wasser oder Strom gibt es nicht.

Alleinerziehende Mutter lebt in Teuchern auf altem Bauernhof - ohne Wasser und Strom

Silvanas Exfreund hat vor 10 Jahren den alten Bauernhof gekauft. Silvana und ihrer Tochter gewährt er ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Schon damals wollte Silvana mit Cherin - damals noch fast ein Baby - auf dem Hof leben. Doch nach einem Jahr wird klar: Der Traum vom Leben auf dem Land ist erst einmal gescheitert. Die kleine Cherin erkrankt an Asthma, die medizinische Versorgung auf dem Hof ist nicht gewährleistet.

Sieben Jahre ist das nun her. Mittlerweile ist Cherin elf Jahre alt. Mutter und Tochter starten einen neuen Versuch in Teuchern. Fünf Wochen leben die beiden nun auf dem Hof. Doch das Haus ist in einem sehr schlechten Zustand. Es gibt keinen Strom, kein Gas und auch kein fließendes Wasser.

Als die Nachbarn die Zustände auf dem Hof bemerken, schalten sie die Behörden ein. Silvana erzählt: "Das Jugendamt war hier, dank den schönen Nachbarn. Die haben mir jetzt eine Auflage gegeben, ich soll mir so schnell wie möglich eine Wohnung suchen." Das Leben auf dem Hof sei laut der Behörde kein Zustand: Kein Strom, keine Wasserleitung, nur Notstrom.

Silvana bekommt eine Frist von 14 Tagen. In dieser Zeit soll sie sich eine Wohnung suchen. Schafft sie das nicht, kommt Cherin in eine Einrichtung des Jugendamtes.

Frist vom Jugendamt bei "Hartz und herzlich" : Wohnungssuche im Burgenlandkreis verläuft nicht reibungslos

Nach einigen Tagen findet Silvana ein passendes Wohnungsangebot. Das muss vom Jobcenter genehmigt werden. Alles läuft reibungslos. Das Jobcenter erklärt sich bereit, die Miete und die Kaution für die Wohnung zu übernehmen. Doch als Silvana bei der Hausverwaltung nach dem Mietvertrag und den Schlüsseln fragt, gibt es Probleme. Es ist nur eine Urlaubsvertretung da. Sie kopiert sich Silvanas Unterlagen, doch ist sich nicht sicher, ob der Vertragsabschluss und die Schlüsselübergabe direkt stattfinden können.

Sie verspricht, sich noch einmal telefonisch bei Silvana zu melden. Doch Silvana ist genervt. Ihr sitzt die Zeit im Nacken. Wenn die Mutter die Wohnung nicht bekommt, bleiben ihr nur noch neun Tage, um eine passende Wohnung für sich und ihre Tochter zu finden.

Nach einigen Wohnungsabsagen kommt schließlich die gute Nachricht: Bei einem Termin mit dem Bürgermeister erzählt der Politiker Silvana von zwei Wohnungen, die sie gemeinsam mit Cherin beziehen könne. Der Bürgermeister bietet an, sich mit dem Jobcenter in Verbindung zu setzen und alles Nötige zu klären.

Happy End bei "Hartz und herzlich": Silvana und Tochter Cherin finden eine Wohnung

Nachdem Silvana innerhalb der vom Jugendamt gestellten Frist eine Wohnung für sich und ihre Tochter gefunden hat, ist die Behörde bereit, die zweiwöchige Frist zu verlängern. Somit kann der Umzug auch erst nach Ablauf der 14 Tage stattfinden und die kleine Familie kann ohne Sorgen und Zeitstress ihr neues Zuhause beziehen.

Die Einrichtung der Wohnung ist zwar noch nicht komplett. Doch mit Unterstützung vom Jobcenter können Silvana und Cherin sich ihr neues Zu Hause Stück für Stück gemütlich machen - und positiv in die Zukunft schauen. Wir wünschen der kleinen Familie alles Gute!