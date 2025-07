Im Alter von 58 Jahren ist Anke "Hasi" Leithäuser am Gardasee in Italien gestorben. Ihre Fans trauern um den "Goodbye Deutschland"-Star.

Gardasee (Italien). – "Leider müssen wir eine traurige Nachricht mit euch teilen", heißt es auf dem Instagram-Kanal der beliebten Auswanderer-Serie "Goodbye Deutschland". Nach kurzer, schwerer Krankheit sei TV-Auswanderin Anke "Hasi" Leithäuser im Alter von nur 58 Jahren in Italien gestorben.

Offenbar, so berichtet Tag24, hatten nur engste Freunde und ihre Familie um den Gesundheitszustand der Imbiss-Besitzerin gewusst. Die genauen Hintergründe zu ihrem Tod seien bislang jedoch unklar.

Fans nehmen Anteil am Tod von Anke "Hasi" Leithäuser

Fans der Sendung reagieren in den sozialen Medien geschockt auf die Nachricht. In den Kommentaren heißt es unter anderem: "Mir wurde gerade für einen kurzen Moment ein wenig übel! ... es ist so schade & ungerecht das Leben! ... hatte es damals verfolgt und Sie tat mir unsagbar leid, was Sie mit Didi durchmachen musste. Sie wollte doch einfach nur Ihren Lebenstraum leben und wurde einfach durch eine andere Frau ersetzt. Diese Erniedrigung! ... Sie tat mir so leid. Ich mochte Ihre taffe & direkte Art. Eine starke und tolle Frau! Hast, wünsche Dir eine gute Reise & Grüße meine Eltern da oben. Ihr werdet Euch sicherlich gut verstehen ... bis wir uns irgendwann alle wiedersehen ... ❤️🙌❤️"

"Ich bin sprachlos.. Haben gestern noch von ihr gesprochen und gedacht, dass sie gut zu dem Schnitzelmann aus Amerika passen würde" oder "Man kennt Hasi nur aus dem TV und ist doch geschockt. Ich hätte ihr nochmals eine Liebe an der Seite gewünscht! Ruhe in Frieden, Hasi! Du wirst im TV fehlen!!! 🫶🏻 Viel Kraft ihrer Mama !!!! 💛" lauten andere Kommentare.

"Hasi" träumte von einem Imbiss am Gardasee

Leithäuser ließ sich vor 17 Jahren dabei begleiten, wie sie mit ihrem Ex-Mann Didi an ihrem Traum von der eigenen Imbissbude mitten am Gardasee werkelte.

Leider war das Glück des Paares nicht von Dauer. Trotz der Trennung von Didi entschied sich "Hasi" dazu, den den Imbiss alleine weiterzuführen – inklusive Teil-Unterstützung ihrer Mama Gisela.

"Seit 2008 durften wir Hasi, damals noch mit Ehemann Didi, zuletzt mit Mama Gisela, bei ihrem Auswanderertraum am Gardasee begleiten. Sie hat uns mitgenommen bei allen Höhen und Tiefen und wurde über die vielen Jahre zu einem Urgestein von Goodbye Deutschland", ist dazu weiter auf dem Instagram-Kanal von "Goodbye Deutschland" zu lesen.