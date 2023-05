Magdeburg/DUR/acs - Jetzt haben Fans Gewissheit: Anna-Carina Woitschack wird auch weiterhin bei der neuen Staffel von "Immer wieder sonntags " zu sehen sein. Das verkündet die Schlagersängerin aus der Altmark auf Instagram.

Anna-Carina Woitschack weiterhin bei "Immer wieder sonntags" in der ARD dabei

Dort schreibt sie: "Der nächste TV-Termin steht. Wir sehen uns am 23.07. bei 'Immer wieder sonntags' 10:03 Uhr im Ersten oder LIVE in der Arena in Rust. Freu mich drauf". Dazu postet die Sängerin zwei Schnappschüsse, die sie am Set der Schlagershow zeigen.

Es war zunächst nicht klar, ob Anna-Carina Woitschack weiterhin bei der Show im Ersten zu sehen sein wird. Nach der Trennung von Ehemann Stefan Mross, der die Show moderiert, hatten viele Fans geglaubt, dass Anna-Carina und die Starküche kein Teil von "Immer wieder sonntags" mehr sein werden.

Umso größer ist die Freude nun. Woitschacks Fans sind ganz aus dem Häuschen und bringen ihre Freude in zahlreichen jubelnden Kommentaren zum Ausdruck.