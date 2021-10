Job: 6.000 Euro für das Schauen der "Simpsons" 

London/DUR - Die Simpsons flimmern seit mehr als 30 Jahren über die Bildschirme ihrer Fans. Nun gibt es für Fans der Show ein unschlagbares Jobangebot.

Blick in die Zukunft der Simpsons

Ein Casino bietet 6000 Euro fürs Schauen aller Simpsons Folgen. Doch was erhofft sich das Casino? Tatsächlich geht es um die Vorhersagen, die in der Show auftauchten und dann wirklich eingetreten sind. Zum Beispiel die Präsidentschaft von Donald Trump wurde in einer Folge der Show vorhergesagt.

Die Betreiber der Casinos wollen, Medienberichten zufolge, aus den gesammelten Daten weitere Zukunftsprognosen erstellen. Dafür sollen innerhalb von acht Wochen alle Folgen der Simpsons geschaut und währenddessen Notizen gemacht werden. Wie diese Zukunftsprognosen genau aussehen sollen, ließ das Unternehmen allerdings offen.