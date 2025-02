Köln - Jürgen Klopp ist unzufrieden mit Joachim Llambis Verhalten in der „Let's-Dance“-Jury. „Ich fand, er war ein bisschen harsch mit Simone Thomalla, aber das weiß er wahrscheinlich selbst“, sagte der weltweite Fußball-Chef von Red Bull und jahrelange Erfolgsfußballtrainer zur „Bild“-Zeitung über die erste Folge der diesjährigen Staffel der RTL-Show. Man könne ruhig deutlich werden, „aber doch nicht nach dem ersten Spiel, sozusagen“.

Auch an der Kritik an der Leistung des sehbehinderten Schwimmers Taliso Engel hat Klopp etwas auszusetzen: Llambi könne „ruhig mal hören, was positive Kritik ist“. Der Tanz-Juror nimmt das laut „Bild“ gelassen. „Jeder kann sagen, was er will. Ich bin da ganz entspannt“, wird Llambi zitiert. Außerdem sei es schön, dass Klopp die Tanz-Show anschaue.

Klopps Beanstandungen weist der 60-Jährige aber zurück: „Den Taliso Engel habe ich gut bewertet.“ Die letzte Gruppe mit Simone Thomalla aber nicht – „die waren auch nicht gut“.