Katrin Bauerfeind moderiert neue RTL-Show über Vorurteile

Moderatorin Katrin Bauerfeind (38) präsentiert bald zusammen mit Komiker Mario Barth (48) und Schauspieler Jürgen Vogel (52) eine neue RTL-Show. In der Sendung soll es um Klischees und Vorurteile gehen, wie der Sender am Mittwoch in Köln mitteilte.

Bauerfeind moderiere die "Comedy-Game-Show", Barth und Vogel duellierten sich. Gefragt sei "Instinkt, Menschenkenntnis und Mut", erläuterte RTL. "Denn nur wer sich vom üblichen Klischeedenken verabschiedet, kann am Ende die Nase vorn haben." Die Show mit dem Titel "Du musst dich entscheiden" soll vom 12. Mai an zu sehen sein.

Die Idee: Für ihren Zweikampf können die beiden Männer in jeder Spielrunde eine Helferin oder einen Helfer auswählen. Das Problem ist allerdings, dass sie vorher nichts über deren Biografien oder Fähigkeiten wissen. Sie müssen sie daher zunächst nach dem Äußeren beurteilen. "Wer weiß, vielleicht ist die zurückhaltende Ordensschwester ja ein As in Taekwondo oder der Muskelprotz hat die letzte Häkel-Weltmeisterschaft gewonnen?", hieß es in der Ankündigung.