New York - Reality-TV-Star Kim Kardashian (43) hat in der jüngsten Folge ihrer Show „The Kardashians“ von einer schmerzhaften Fingerverletzung berichtet. Sie habe sich die Verletzung an einer Schiebetür in ihrem Haus zugezogen, als sie von ihrem achtjährigen Sohn Saint abgelenkt worden sei, sagte Kardashian.

Alles sei voller Blut gewesen und sogar Knochen sei zu sehen gewesen. „Ich habe meine Hand angeschaut und bin zu Boden gefallen.“ Der Schmerz sei schlimmer als der Schmerz bei der Geburt eines Kindes gewesen. Ein Röntgenbild habe dann ergeben, dass die Fingerspitze gebrochen sei.

Die Dreharbeiten für die Folge liegen schon einige Monate zurück. In der Serie wird das Leben der Großfamilie Kardashian-Jenner begleitet. Kardashian hat aus der inzwischen geschiedenen Ehe mit dem Rapper Kanye West vier Kinder.