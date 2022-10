Komödie „Eltern mit Hindernissen“ im Ersten

Philipp (Hary Prinz), Katrin (Nicolette Krebitz) und Baby Isalie in einer Szene aus "Eltern mit Hindernissen".

Berlin - Eine solide Patchwork-Familie: Katrin und Philipp sind Lehrer, sie leben in einer schicken Leipziger Altbauvilla, haben zusammen drei Kinder aus früheren Beziehungen und nun komplettiert ein Baby das Glück.

Doch dann kommt es anders. Der Opa, die Ex-Schwiegermutter, die Schulleiterin, eine Dame vom Jugendamt und der Schlafmangel bringen Chaos in die Familienidylle. Die kurzweilige Komödie „Eltern mit Hindernissen“ mit Nicolette Krebitz und Hary Prinz in den Hauptrollen läuft am Mittwoch (20.15 Uhr) im Ersten.

Katrin (Nicolette Krebitz) will Schuldirektorin werden. Sobald das dritte Kind auf der Welt ist, kann sie die Nachfolge ihrer Chefin Dr. Schulze-Stadler (Sophie Rois) antreten. Schließlich hat ihr Mann Philipp (Hary Prinz) versprochen, die Elternzeit zu übernehmen. Und Schulze-Stadler ist von Katrins Kompetenz überzeugt. Als sie jedoch mitbekommt, wie gestresst Katrin nach der Geburt ist, bekommt die Chefin Zweifel und bietet Philipp für die ersten Monate den Direktorenposten an.

Katrin fühlt sich übergangen. Im Streit legen sie und ihr Mann das neugeborene Töchterchen in eine Babyklappe - und das Chaos beginnt. Zumal sich Katrins wenig sensibler Vater Horst (Peter Prager) inzwischen bei der Familie einquartiert hat und auch noch die Ex-Schwiegermutter (Daniela Ziegler) aufkreuzt.

Eine Dame vom Jugendamt wirft wegen der Sache mit der Babyklappe ein Auge auf die Wiedemanns und bekommt Zweifel. „Wir müssen beweisen, dass bei uns zu Hause alles perfekt läuft“, sagt Katrin. Und Philipp fragt berechtigterweise: „Wie sollen wir das denn hinkriegen?“. Vater Horst und Ex-Schwiegermutter Diana bleiben nicht die einzigen unerwünschten Gäste. Die Frage, wer nun Schulleiter werden soll, ist auch noch nicht geklärt.

Die Dame vom Jugendamt würde bei der Familie gerne „den Druck rausnehmen“. Katrin und Philipp wollen sich auf das besinnen, was für sie als Familie wirklich zählt.

„Eltern mit Hindernissen“ zeigt auf unterhaltsame Weise, wie ein Neugeborenes den Familienalltag auf den Kopf stellen kann - wenngleich die Turbulenzen hier und da eine Umdrehung zu viel sind. Spätestens als auch noch die Ex-Freundin des Vaters auftaucht, droht der Film ins Groteske abzurutschen. Nicolette Krebitz überzeugt als engagierte Dreifach-Mama, Hary Prinz als etwas verträumter Papa und Sophie Rois als sehr chefige Chefin.

Der Film von Regisseurin Anna-Katharina Maier, eine Wiederholung von 2020, ist nach „Familie mit Hindernissen“ und „Ehe mit Hindernissen“ der dritte Teil einer Reihe an „Patchwork-Familien-Filmen“ im Ersten. Leichte Kost für einen amüsanten Fernsehabend.