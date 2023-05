Am Samstagabend war die große Frage wieder: Krimi oder Quiz? Die meisten TV-Zuschauer entschieden sich für Mehmet Kurtulus und Sarah Bauerett.

Berlin - Ein Krimi hat am Samstagabend zur besten Sendezeit die meisten Fernsehzuschauer interessiert. Durchschnittlich 4,77 Millionen Menschen schalteten im Ersten den zweiten Teil von „Mordach – Tod in den Bergen“ mit Mehmet Kurtulus und Sarah Bauerett ein, was einem Marktanteil von 19,4 Prozent entsprach. Im ZDF lief die Show „Der Quiz-Champion - Das Promi-Special“ vor 3,41 Millionen Zuschauern (14,2 Prozent).

RTL hatte die Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch im Programm: 1,65 Millionen schalteten ein (8,5 Prozent). „The Masked Singer“ interessierte auf ProSieben 1,81 Millionen (8,0 Prozent). Dort ist am Samstag Inka Bause enttarnt worden.

Der Science-Fiction-Abenteuerfilm „Rampage - Big Meets Bigger“ kam auf Sat.1 auf 1,14 Millionen Zuschauer (4,7 Prozent). Vox zeigte die Sendung „Totilas - Das Millionengeschäft mit dem Jahrhundertpferd“ vor durchschnittlich 760.000 Zuschauern (3,2 Prozent). Die Actionserie „9-1-1“ schauten auf Kabel eins 560.000 Menschen (2,3 Prozent). 480.000 entschieden sich für den Film „Wild Wild West“ auf RTLzwei (2,0 Prozent).