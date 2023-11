Letterman kehrt in seine frühere Show zurück

New York - David Letterman (76) ist erstmals in die Late-Night-Show zurückgekehrt, die er 22 Jahre lang moderiert hat. Letterman war in der Nacht zum Dienstag Gast bei seinem Nachfolger Stephen Colbert (59), der die „The Late Show“ 2015 von ihm übernommen hatte. Das Publikum begrüßte Letterman mit lauten „David“-Rufen und stand auf, um zu klatschen und zu jubeln.

„Ich vermisse alles“, sagte Letterman, der seit seinem Abschied von der Sendung zahlreiche andere Shows moderiert hat. „Hauptsächlich macht es Spaß. Nur sehr wenige Dinge im Leben geben einem die Möglichkeit (...), es 24 Stunden später noch einmal zu versuchen, wenn man es verpatzt hat.“