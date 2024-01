Nach 52 Jahren auf dem Thron dankt Königin Margrethe II. am Sonntag ab. Ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik, wird ihr Amt an der Spitze des dänischen Königreiches als König Frederik X. übernehmen.

Live im Ersten: Amtsübergabe an Dänemarks neuen König

Hamburg - Adelsfans können die Amtsübergabe der dänischen Königin Margrethe II. an ihren Sohn, den künftigen König Frederik X., am Sonntag live im deutschen Fernsehen verfolgen.

Das Erste überträgt die Zeremonie unter dem Titel „Frederik X. - Dänemarks neuer König“ ab 14.15 Uhr aus Kopenhagen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. Wer die Liveübertragung verpasst, kann sich den Angaben zufolge am Abend ab 22.50 Uhr im NDR-Fernsehen eine zusammenfassende Reportage ansehen.

Margrethe hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend angekündigt, nach 52 Jahren auf dem Thron abdanken zu wollen. Am Sonntag wird sie eine entsprechende Erklärung unterzeichnen, woraufhin ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik, ihr Amt an der Spitze des dänischen Königreiches übernehmen wird.