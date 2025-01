Halle (Saale). - Letztmalig ist er am 27. Januar 2025 in der Folge "Die einzige Zeugin" zu sehen. In 21 Folgen spielte Schauspieler Martin Brambach in der ZDF-Krimiserie "Unter anderen Umständen" den Kriminalhauptkommissar Arne Brauner als Vorgesetzten von Kommissarin Jana Winter alias Natalie Wörner (57). Später war er ihr Mitarbeiter. Jetzt stirbt er den Serientod.

So stirbt Kommissar Arne Brauner in "Unter anderen Umständen"

Jana Winter (Natalie Wörner) erhält in "Die einzige Zeugin" einen verstörenden Anruf ihres Ex-Kollegen Arne Brauner (Martin Brambach). Er fleht sie an, sofort zu ihm zu kommen. Immer wieder spricht er von einem Mädchen, sie sei "die einzige Zeugin".

Die Kommissarin macht sich auf den Weg, doch als sie ankommt, ist es bereits zu spät: Arne Brauner liegt leblos im Watt, der zuständige Kommissar Jakobsen hat die Ermittlungen aufgenommen, und von dem Mädchen fehlt jede Spur ...

Martin Brambach fehlte schon in zwei Folgen von "Unter anderen Umständen"

Brambach wurde bereits in den Folgen "Dominiks Geheimnis" (29. Januar 2024) und "Nordwind" (21. Oktober 2024) vermisst. Das ZDF teilte den Zuschauern mit, dass Schauspieler Brambach die Serie "Unter anderen Umständen" auf eigenen Wunsch verlassen habe, um sich neuen Projekten zu widmen.

Die „TV Spielfilm“ zitierte im Oktober 2024 ein Statement des Schauspielers: „Es war eine herrliche Reise, die ich da gemeinsam mit tollen Kollegen und der Regisseurin Judith Kennel unternehmen durfte.“ Er ergänzte: „Nachdem Judith Kennel ausgeschieden ist, ist auch für mich die Reise erstmal vorbei.“

Martin Brambach alias Arne Brauner: Kein Serien-Comeback geplant

Die Hoffnung der Zuschauer bestand dennoch, dass der Polizeikommissar erneut in der Serie auftreten würde, da er bisher nicht den Serientod gestorben war. Nun steht aber fest, dass er letztmals im Januar 2025 zu sehen sein wird. Ein Comeback seiner Rolle ist nicht geplant.

Brambach zählt zu einen der gefragtesten Schauspieler im deutschen Fernsehen. Auch im Tatort ist er nach wie vor als Polizeikommissar Peter Michael Schnabel zu sehen.