Mainz/Flensburg - Schauspieler Martin Brambach (56) verlässt die ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“. Eine Sprecherin des Mainzer Senders bestätigte entsprechende Medienberichte. Brambach alias Kriminalhauptkommissar Arne Brauner hatte seit 2006 in der Krimireihe „Unter anderen Umständen“ im Team von Jana Winter (Natalia Wörner) in Schleswig-Hostein ermittelt. „Nach 21 Filmen hat er die Reihe auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Projekten und Herausforderungen zu widmen“, so das ZDF. Zuvor hatten unter anderem die „TV Spielfilm“ und die „Bunte“ darüber berichtet.

Die „TV Spielfilm“ zitierte ein Statement des Schauspielers: „Ich bin mehr als dankbar, dass ich 18 Jahre lang die Figur (...) spielen durfte. Es war eine herrliche Reise, die ich da gemeinsam mit tollen Kollegen und der Regisseurin Judith Kennel unternehmen durfte.“ Er ergänzte: „Nachdem Judith Kennel ausgeschieden ist, ist auch für mich die Reise erstmal vorbei.“ In der neuen Folge „Dominiks Geheimnis“ (29.1./20.15 Uhr) ist Brambach bereits nicht mehr zu sehen.