Am 14. Februar erscheint die neue Folge der MDR-Talkshow "Riverboat". Auf den Sesseln werden wieder einige prominente Gäste Platz nehmen. Wer diese sind, erfahren Sie hier.

Am 14. Februar um 22 Uhr wird im MDR die Talkshow „Riverboat“ ausgestrahlt.

Leipzig. - Die nächste Ausgabe der Talkshow „Riverboat“ wird am 14. Februar um 22 Uhr im MDR zu sehen sein. Mit dabei sind als Gäste unter anderem Simone Thomalla, Jimmy Kelly und Richard David Precht.

Simone Thomalla zu Gast bei MDR-Talkshow „Riverboat“

Simone Thomalla ist eine deutsche Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle im „Tatort“ bekannt wurde. Trotz vieler Rollen in Krimis und Dramen zeigt sie sich immer wieder auch von ihrer humorvollen Seite und ist regelmäßig in Unterhaltungsshows zu Gast.

Neben Krimiformaten spielte Simone Thomalla in zahlreichen TV-Produktionen wie „Frühling“, einer beliebten ZDF-Reihe, in der sie seit 2011 die Hauptrolle übernimmt. Foto: Imago/Eventpress

Privat stand sie lange durch ihre Beziehung mit Handball-Legende Silvio Heinevetter im Fokus der Medien. Ihre Tochter Sophia Thomalla, ebenfalls bekannt aus Film, Fernsehen und Social Media, ist in ihre Fußstapfen getreten.

„Riverboat“ statt Konzertsaal: Jimmy Kelly zu Gast bei MDR-Talkshow

Jimmy Kelly ist ein Musiker und Mitglied der Kelly Family, einer der erfolgreichsten Familienbands Europas. Besonders bekannt wurde er als Sänger und Gitarrist der Band, die Hits wie „An Angel“ oder „Fell in Love with an Alien“ hatte.

Jimmy Kelly wuchs mit seinen Geschwistern als Straßenmusiker auf, bevor die Kelly Family in den 1990er Jahren ihren großen Durchbruch feierte. Foto: Imago/Eventpress

Nach dem vorübergehenden Ende der Kelly Family startete Jimmy Kelly eine Solo-Karriere und kehrte zu seinen Wurzeln als Straßenmusiker zurück. Später veröffentlichte er mehrere eigene Alben, in denen er Folk-, Rock- und klassische Elemente verbindet.

Er lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Deutschland und tritt regelmäßig auf Konzerten und Festivals auf.

Philosoph Richard David Precht ist Gast in MDR-Talkshow

Ein weiterer Gast bei der Talkshow wird Richard David Precht sein. Er ist ein deutscher Philosoph, Publizist und Bestsellerautor. Sein Durchbruch gelang ihm 2007 mit dem Werk „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“, das sich millionenfach verkaufte.

Richard David Precht ist Professor für Philosophie. Foto: Imago/Kessler-Sportfotografie

In seiner ZDF-Sendung „Precht“ diskutiert er mit Experten über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Als Redner ist Precht häufig Gast in Talkshows und hält Vorträge zu Themen wie Zukunftsgestaltung und Moral.

Diese weiteren Gäste werden am 14. Februar 2025 bei „Riverboat“ zu sehen sein:

Miriam Höller – Ex-Stunt-Frau und Model

– Ex-Stunt-Frau und Model Marco Rima – Schweizer Comedian

– Schweizer Comedian Pater Anselm Grün – Deutschlands bekanntester Mönch

– Deutschlands bekanntester Mönch Carmen Schlese & Claudia Gentsch – „Zwillingsherzen“ und Dresdner Originale

Die MDR-Talkshow „Riverboat“ am 14. Februar wird von Kim Fisher und Matze Knop moderiert.