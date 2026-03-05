Der Harzer Sternekoch Robin Pietsch ist derzeit für "Mein Lokal, Dein Lokal" in Hamburg unterwegs. Und dort muss Kandidat Suliemann sich harte Kritik vom Top-Koch anhören.

"Darf nicht passieren!" Restaurant muss harte Kritik von Robin Pietsch einstecken

Am Mittwoch präsentierte Suliemann in seinem Restaurant "Gaia" bei "Mein Lokal, Dein Lokal" sein Können.

Hamburg. – Unter den Augen von Kochprofi Robin Pietsch gastiert die Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" in dieser Woche in Hamburg. Beim Bergfest im Restaurant "Gaia" hagelt es jedoch harte Kritik vom Harzer Sternekoch.

Gastgeber am Mittwoch, dem 4. März, ist Suliemann. Der 25-jährige Gastronom will mit internationaler Küche und Rezepten aus aller Welt begeistern.

"Mein Lokal, Dein Lokal": Robin Pietsch sieht Konzept vom "Gaia" kritisch

Schon dieses Konzept findet Pietsch kritisch. Er sieht die Gefahr, dass man "nie so richtig den roten Faden findet". Mal sehen, ob die vier Teilnehmer das genauso sehen.

Im "Gaia" haben sich Tim vom "Zum Wattkorn", Erik vom "Le Plat du Jour", Tristan vom "YUYU" und Oksana vom "OnDao" eingefunden, um die Kochkünste von Suliemann zu bewerten.

Bereits bei der Vorspeise gibt es die Kritik. Entsetzt verzieht Erik das Gesicht, als er den Pulpo (Tintenfisch) probiert.

Harzer Sternekoch lässt Entschuldigung wegen fehlender Oliven nicht gelten

Das Gericht habe für ihn nur nach Salz und Limettensaft geschmeckt, was Erik mit "Boah, Säure-Überfall" kommentiert. Außerdem vermisst er die Oliven, die es laut Karte zu dem Gericht geben soll.

Auf die fehlenden Oliven angesprochen, rechtfertigt sich Suliemann. Er erklärt, dass die Lieferanten schuld seien: "Wenn die Lieferanten nicht liefern, dann können wir auch nicht liefern." Er gibt jedoch zu, dass er dies vorher hätte ankündigen müssen.

Für Koch-Profi Pietsch ein No-Go. "Ja, ich finde, so etwas darf nicht passieren", stellt er klar. "Weil jetzt zu sagen, die Lieferanten haben nicht geliefert – du musst ja auch abliefern, wenn der Gast etwas auf der Karte sieht."

Die Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" läuft montags bis freitags um 17.55 Uhr bei KabelEins und ist auch bei Joyn abrufbar.