Berlin - Nach mehr als einem Jahr Babypause feiert Schauspielerin Chryssanthi Kavazi ihre Rückkehr bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ - zumindest mit einem kurzen Gastspiel. Die 36-Jährige kehrt zunächst für drei Folgen der Soap ab dem 21. Juli in ihre Rolle als Laura zurück, wie RTL mitteilte. Ab September soll sie dann wieder täglich für GZSZ vor der Kamera stehen.

„Ich konnte die Nacht vorher kaum schlafen, weil ich so aufgeregt war!“, sagte Kavazi in einem RTL-Interview. „Als ich dann wieder in Babelsberg ins Studio kam und alle gesehen habe, war es, als wäre ich nie weg gewesen.“

Die Serien-Darstellerin hatte im April 2024 ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Kavazi und ihr Ehemann, der Schauspieler Tom Beck („Alarm für Cobra 11“), waren bereits 2019 Eltern eines Sohnes geworden. Das Kollegenpaar ist seit August 2018 verheiratet. Kavazi nahm unter anderem 2023 auch an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil.