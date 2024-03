München - Nach dem Tod des populären Schauspielers Fritz Wepper ändert die ARD ihr Feiertagsprogramm am Karfreitag. Am 29. März zeige Das Erste um 15.20 Uhr die Krimikomödie „Lindburgs Fall“ mit Wepper in der Hauptrolle sowie direkt im Anschluss noch einmal die letzten beiden Folgen der Serie „Um Himmels Willen“, teilte die ARD am Montagnachmittag mit. Mit der Rolle des Bürgermeisters Wöller in der Nonnenserie „Um Himmels Willen“ hatte sich Wepper in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt.

Die Sendungen mit Wepper am Karfreitag ersetzen die Familienkomödien „Ein Hausboot zum Verlieben“ von 2009 und „Familie Wöhler auf Mallorca“ von 2019.

Schon am Montagabend (25.3.) wurde ein 15-minütiger Nachruf (BR) ins Programm des Ersten genommen: „Fritz Wepper - Der Marathonmann“. Im Anschluss sollte ab 23.05 Uhr der Film „Mord in bester Gesellschaft - Winters letzter Fall“ mit Fritz Wepper ausgestrahlt werden. Das BR Fernsehen nahm am Montagabend (22.00 Uhr) die Doku „Mein Fritz – Ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper“ von dessen Ehefrau Susanne Kellermann ins Programm.

Der Nachruf „Der Marathonmann“ steht auch am Dienstag (26.3., 22.00 Uhr) im Programm des BR Fernsehen. Vorher sendet der Bayerische Rundfunk (BR) ab 20.15 Uhr den Fernsehfilm „Mord in bester Gesellschaft: Der süße Duft des Bösen“ mit Wepper in seiner Paraderolle als Psychologe Dr. Wendelin Winter. Nach dem Nachruf (26.3., 22.15 Uhr) steht der Film „Ein Gauner Gottes“ aus dem Jahr 2004 im BR-Fernsehen-Programm.