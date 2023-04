Los Angeles - Die 96. Oscar-Gala soll am 10. März 2024 in Los Angeles über die Bühne gehen. Den Termin gab die Film-Akademie in Beverly Hills bekannt. Wie schon in diesem Jahr ist es wieder der zweite Sonntag im März.

2020 waren die Oscar-Trophäen Anfang Februar verteilt worden, 2021 wurde die Vergabe wegen der Corona-Pandemie auf Ende April verschoben. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis sollen am 23. Januar verkündet werden.

Bei der 95. Preisgala im März in Hollywoods Dolby Theatre räumte der Science-Fiction-Actionfilm „Everything Everywhere All at Once“ sieben Oscars ab, darunter als „Bester Film“. Die deutsche Literaturverfilmung „Im Westen nichts Neues“ holte vier Oscars. Der Film von Regisseur Edward Berger wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik. Die Show wurde von Jimmy Kimmel moderiert.