Hamburg. – Am Freitag, dem 10. Oktober, empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) im Hamburger Studio wieder Gäste in der "NDR Talk Show". Auf diese Promis dürfen sich die Zuschauer freuen.

Vanessa Mai am Freitag zu Gast beim NDR

Sängerin Vanessa Mai (33) kann schon jetzt auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Bereits als Siebenjährige stand sie mit ihrem Vater auf der Bühne.

Vanessa Mai ist am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast. (Foto: Imago/Revierfoto)

Bekannt wurde sie als Mitglied der Schlagerband "Wolkenfrei", ist jedoch seit deren Auflösung als Solokünstlerin unterwegs. Seit 2015, so der NDR, landeten alle ihre Alben in den Top 10 der Charts.

Warum sie gerne mit Künstlern anderer Genres zusammenarbeitet, warum sie von einem Leben in New York träumt und was sich hinter ihrer persönlichen Anti-Stress-Routine, dem Sechs-Minuten-Tagebuch, verbirgt, erzählt Vanessa Mai am Freitag in der "NDR Talk Show".

Daniel Donskoy zu Gast in der "NDR Talk Show"

Daniel Donskoy (35) ist quasi ein Multitalent: Er spricht vier Sprachen fließend und ist neben der Schauspielerei als Regisseur, Theaterproduzent und ab und an auch als Model tätig.

Daniel Donskoy spricht in der "NDR Talk Show" über Heimat und erzählt, wofür er brennt. (Foto: Imago/Gartner)

Zudem hat er eine Musical-Ausbildung und ist Balletttänzer. Im deutschen Fernsehen ist er unter anderem bei "Soko Leipzig", "Soko Köln" und im "Tatort" zu sehen.

In der "NDR Talk Show" offenbart er ein neues Talent, denn der Schauspieler ist unter die Autoren gegangen. "Brennen" heißt Donskoys Roman, der von Aufbrüchen, Rauchen und der Sehnsucht nach Zugehörigkeit handelt, so der NDR. Wofür er brennt und wo für ihn Heimat ist, erzählt Daniel Donskoy in der Talkshow.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" heute, am Freitag, 10. Oktober 2025:

Vanessa Mai – Sängerin

– Sängerin Daniel Donskoy – Schauspieler und Musiker

Schauspieler und Musiker Jürgen Vogel und Lea Zoë – Schauspieler/in

und Schauspieler/in Zora Klipp – Gastronomin und Fernsehköchin

Gastronomin und Fernsehköchin Jan Logemann – Zauberkünstler

Zauberkünstler Reiner Meutsch – Stiftungsgründer

Stiftungsgründer Simon Schwarz – Schauspieler und Autor

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.