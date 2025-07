"Bauer sucht Frau International" Happy End bei Bauer Olaf? So emotional geht es mit seiner Anna weiter

In der achten Folge der RTL-Dating-Show "Bauer sucht Frau International" lernt Anna in Portugal die Familie und Freunde von Gnadenhof-Besitzer Olaf kennen. Gemeinsam verbringen sie den letzten Abend der Hofwoche am Strand.

Leipzig/Lagos. - Mit Startschwierigkeiten hatten Ex-Leipziger Olaf und seine Anna nicht zu kämpfen. Doch nun beim geplanten Ausflug mit dem Motorrad will die Maschine trotz Starthilfekabel nicht anspringen, wie in der neuen Folge von "Bauer sucht Frau International" zu sehen ist: Erst als Anna sich dazugesellt, startet das Zweirad fast von allein.

An der Küste entlang fahren die Motorrad-Freunde bis zu einem Strand. Hand in Hand gehen sie in Motorradkleidung im Sonnenuntergang und setzen sich auf eine Düne. Dabei gerät der Ex-Leipziger Olaf über seine Anna ins Schwärmen: "Meine Gefühle für Anna kann ich vielleicht so beschreiben: Ich mag sie jeden Tag und jede Stunde, die ich sie sehe und in der ich an sie denke, einfach mehr."

"Lange nicht mehr so glücklich gesehen": Auserwählte Anna lernt Bauer Olafs Familie und Freunde kennen

Auch die 65-jährige Anna meint, es sei ein warmes und liebevolles Gefühl, wenn sie mit Olaf zusammen ist. Sie habe Schmetterlinge im Bauch. Für das Picknick im Sand hat sie in der Nacht in Olafs Küche noch Muffins gebacken.

Dann gibt es noch einen weiteren Meilenstein zwischen den beiden Turteltauben in der RTL-Sendung zu sehen: Anna lernt Olafs Familie kennen. Mit dem Traktor fahren die beiden zu Bäumen, aus denen Olafs Tochter Katharina und Freund Stanley gerade Holz für den Ofen machen wollen.

Als einer der Bäume fällt, küssen sich Tochter Katharina und Stanley und feiern den Erfolg. Da fragt Olaf: "Und wer küsst mich?" Tja, und prompt können die Zuschauer einen weiteren Meilenstein zwischen dem Bauern und seiner Favoritin verfolgen: den ersten Kuss.

"Super schön", sagt der Gnadenhof-Besitzer, der es laut eigenen Angaben gar nicht mehr gewohnt ist, von einer schönen Frau auf den Mund geküsst zu werden.

"Bauer sucht Frau International": Anna trifft Olafs Freunde

Später trifft Anna auf Olafs Freunde in einer Gaststätte, die sie wohlwollend in ihrer Runde aufnehmen. Einige von ihnen haben Olaf schon lange nicht mehr so glücklich gesehen. Bei so viel Liebe muss der emotionale Bauer direkt weinen - natürlich Freudentränen. "Es fühlt sich an, als wäre sie schon Teil meines Lebens."

"Die Entscheidung, mich für hierfür zu bewerben, war eine goldrichtige", meint auch die 65-Jährige nach dem Freunde-Treff. Und die Zuschauer sehen, wie Anna und Olaf kuscheln und sich küssen, als würden sie sich schon viel länger kennen.

Happy End? Bauer Olaf gesteht seiner Auserwählten Anna in Portugal seine Liebe

Am letzten Tag der Hofwoche entführt Landwirt Olaf seine Anna dann ein letztes Mal. Beim Spazieren mit den Pferden muss er seiner Anna noch etwas sagen. Doch zuerst lassen sie beide die Pferde frei, die mit hoher Geschwindigkeit davon galoppieren.

Bei einem Getränk gesteht er ihr: "Im Moment machst du mich zum glücklichsten Mann der Welt. Lass es uns einfach gemeinsam ausprobieren." "Dann bist du jetzt mein Freund", antwortet Anna mit einem freudigen Lächeln auf den Lippen.