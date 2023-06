Berlin - Am Abend des DFB-Pokalfinales ist das Fußballfieber größer gewesen als die Krimiliebe: 6,0 Millionen Menschen schalteten um 20.00 Uhr das ZDF ein, um das entscheidende Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt zu schauen. Das bedeutete am Samstagabend einen Marktanteil von satten 27,9 Prozent.

Die Sachsen gewannen zum zweiten Mal in ihrer noch jungen Clubgeschichte den DFB-Pokal. Der Krimi in der ARD landete in der Primetime um 20.15 Uhr auf dem zweiten Platz: Bei „Landkrimi: Steirertod“ schalteten 3,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein (Marktanteil: 16,5 Prozent).

Auf dem dritten Quotenplatz landete „RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen“: Für die Comedyshow setzten sich 0,96 Millionen vor den Bildschirm (4,7 Prozent). Sat.1 zeigte den Digitaltrickfilm „Ice Age – Kollision voraus!“ und erreichte damit 0,67 Millionen Menschen (3,1 Prozent). ProSieben zeigte eine Wiederholung der Spielshow „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ aus dem Jahr 2012, das sahen 0,48 Millionen (2,4 Prozent).

Vox sendete zeitgleich die US-Actionkomödie „Taffe Mädels“ mit Sandra Bullock und erreichte damit 0,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (3,0 Prozent). „9-1-1 Notruf L.A.“ auf Kabel eins wollten 0,60 Millionen Menschen sehen (2,8 Prozent). RTLzwei lockte mit der Datingshow „Adam sucht Eva“ 0,32 Millionen vor den Fernseher (1,5 Prozent). Bei ZDFneo lief die Thrillerromanze „Duplicity – Gemeinsame Geheimsache“ mit Julia Roberts und Clive Owen - 0,27 Millionen sahen zu (1,2 Prozent).