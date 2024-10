Nicht mehr in Köln, sondern nun in Mainz: Die Mausfigur ist wieder aufgetaucht.

Köln/Mainz - Das Verschwinden der beliebten Mausfigur vor dem WDR in Köln beschäftigt nun auch die Polizei. „Der Ermittlungen laufen und das wird dann irgendwann an die Staatsanwaltschaft übersandt“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Konkret werde dem Verdacht auf Diebstahl nachgegangen.

Das Verschwinden der Mausfigur - ein beliebtes Foto-Motiv vor allem bei kleinen Kindern - war am Dienstag bemerkt worden. Normalerweise steht das Mini-Denkmal in der Nähe eines WDR-Gebäudes, doch plötzlich war es weg.

Mittlerweile hat sich Kampagnenorganisation Campact zu der Aktion bekannt. Sie will damit nach eigenen Angaben ein Zeichen „gegen die drastischen Kürzungen im Informations- und Bildungsangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR)“ setzen. Dazu werde die Maus in mehrere deutsche Städte gebracht. Am Mittwoch tauchte sie bereits in Mainz auf. Ende der Woche soll sie - so der Plan der Initiatoren - zurück in Köln sein.

Die menschengroße Figur war 2021 zum 50. Jahrestag der ersten Folge der „Sendung mit der Maus“ vom Westdeutschen Rundfunk eingeweiht worden.