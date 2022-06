Richter-Ikone kehrt ins Fernsehen zurück: Barbara Salesch feiert TV-Comeback

Köln/DUR/lb - Von 1999 bis 2012 zeigte Richterin Barbara Salesch in in ihrer eigenen TV-Gerichtsshow spannende Fälle des Alltags und sorgte so für eine dem Zeitgeist entsprechende TV-Unterhaltung. Der feste Bestandteil des Nachmittagsprogramms des Senders Sat.1 endete nach mehr als 2.000 Folgen. Nun feiert die mittlerweile 72-Jährige in einer neuen Sendung ihr Comeback.

Barbara Salesch bekommt neue Gerichtsshow auf RTL

Der Sender RTL gab kürzlich bekannt, dass schon bald eine neue Gerichtsshow mit Barbara Salesch ausgestrahlt wird. Auch Ulrich Wetzel, bekannt aus dem RTL-Format "Das Strafgericht", wird neben Salesch zusätzlich eine eigene Sendung bekommen. In der Mitteilung auf Instagram heißt es: "Mit Ulrich Wetzel kehrt ein bereits bekanntes RTL-Gesicht von 'Das Strafgericht' zurück - Barbara Salesch zieht ihre Robe erstmals für RTL über."

Ein genaues Ausstrahlungsdatum und die Titel der beiden Shows würden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest stehen, "aber wir freuen uns schon sehr, wenn die beiden demnächst wieder den Richterhammer schwingen", so RTL.

Reaktionen auf Instagram auf Comeback von Barbara Salesch durchweg positiv

Für Viele scheint es eine Erinnerung der Rubrik "gute, alte Zeiten" zu sein - diesen Eindruck erwecken zumindest die Kommentare unter dem RTL-Instagrambeitrag. "Beste news 2022", oder "Sehr geil, das war immer sehr unterhaltsam" oder "Oh Gott wie geil. Ein Stück Kindheit kehrt zurück" zeigen, wie sehr sich die Fans auf ein Comeback freuen.