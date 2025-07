Eklat bei RTL+ Sendung "Ex on the Beach"-Finale: Teilnehmerin nach Handgreiflichkeiten rausgeworfen

Das Finale von „Ex on the Beach“ hatte es in sich. Zwischen Eifersucht, Streit und Liebe wurde es in Mexiko noch einmal richtig emotional. Eine Teilnehmerin verlor die Nerven und wurde umgehend aus der Sendung geworfen.