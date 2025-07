Mallorca. – Danni Büchner ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Mit der Teilnahme an "Goodbye Deutschland" ist sie vor vielen Jahren zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner bekannt geworden.

Aktuell ist sie wieder mit ihrer Familie auf RTL2 in ihrer eigenen Realityshow zu sehen. Die zweite Staffel von "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" wird donnerstags um 21.15 Uhr gezeigt.

Café statt TV: Danni Büchner träumt von Ruhe

Doch das ist offenbar nicht das Leben, das die 47-Jährige für immer führen möchte. Im Promiflash-Interview verrät die fünffache Mutter, wie sie sich ihr Leben vorstellt, wenn sie eines Tages nicht mehr im TV auftritt.

"Ein kleines Café am Meer, bisschen Musik im Hintergrund, ich mach’ den besten Kaffee der Insel, das wär schon was. Einfach ruhiger, weniger Drama", überlegt Danni Büchner.

Ob die Auswanderin wirklich von der Bildfläche verschwinden will, ist noch ungewiss: "Aber wer weiß, vielleicht bleibe ich doch noch 'ne Weile im TV."

Nach all den Jahren im Fernseh-Business hat sich Danni Büchner jedenfalls noch nicht daran gewöhnt: "Puh, es ist schon irgendwie komisch. Manchmal denke ich mir: 'Oh Gott, das hast du echt gesagt?' Aber ich stehe dazu. Es zeigt halt einfach, wie es bei uns wirklich ist, mit allem, was dazugehört", lacht sie.

Danni Büchner zeigt Kindern die Heimat ihres ersten Mannes

In der zweiten Staffel ihrer Show präsentiert sie besonders persönliche Einblicke in ihr Leben. Zu sehen ist auch eine Reise in die Türkei, die Heimat ihres ersten Ehemannes Yilmaz Karabas, der schon 2009 an Herzversagen starb.

"Das war sehr emotional. Ich wollte meinen Großen die Orte zeigen, wo ich mit ihrem Vater, meinem ersten Mann, gelebt habe“, so die 47-Jährige im Interview.

Sie möchte in Zukunft weniger Drama und dafür mehr Ruhe genießen. Ob sie nach der Ausstrahlung ihrer Show wirklich nicht mehr zu sehen sein wird, bleibt erst einmal offen.