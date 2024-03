"Hartz, Rot, Gold" Sozialreportage von RTL2 aus Weißenfels im TV - Von sieben Kindern zwei beim Jugendamt

In drei neuen Folgen "Hartz, Rot, Gold - Armutskarte Deutschland" zeigt RTL2 ab 26. März das Leben von Bürgergeldempfängern aus Weißenfels. In der Neustadt von Weißenfels lebt aktuell jeder vierte Einwohner von Bürgergeld. Was die Zuschauer noch erwartet.