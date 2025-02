Rom - Entgegen der Tradition wird der Gewinner der diesjährigen Ausgabe des Musikfestivals von Sanremo nicht Italien beim Eurovision Song Contest (ESC) in Basel in der Schweiz vertreten. Der Italo-Popper Olly (23), mit bürgerlichem Namen Federico Olivieri, erklärte in einem längeren Instagram-Post, er verzichte auf seine Teilnahme am ESC, der Mitte Mai stattfindet.

„Manche werden sagen, dass ich einen Traum aufgebe. Aber ich denke, ich entscheide mich einfach dafür, ihn in meiner eigenen Zeit zu leben“, schrieb Olly. Aktuell ist er in Italien auf einer bereits ausverkauften Tournee unterwegs. Er müsse erst einmal verarbeiten, was ihm gerade widerfahre, „bevor ich noch weiter nach vorn blicke“. Er wolle sich nun auf seine Tournee konzentrieren.

Sanremo-Zweitplatzierter Lucio Corsi rückt nach

Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Rai teilte nach dem Verzicht mit, Lucio Corsi (31) als Zweitplatzierter von Sanremo werde stattdessen als Italiens Kandidat beim ESC auftreten. Mit seinem Song „Volevo essere un duro“ („Ich wollte ein harter Typ sein“) war er am Finalabend des Musikfestivals vor einer Woche knapp hinter Olly mit dessen Ballade „Balorda Nostalgia“ („Bescheuerte Sehnsucht“) gelandet.

Corsi galt während der insgesamt fünf Abende von Sanremo als einer der Top-Favoriten für den Sieg des Gesangswettbewerbs, landete jedoch sehr knapp hinter Olly. Bereits nach seinem ersten Auftritt auf der Bühne des Teatro Ariston, in dem das in Italien legendäre Musikfestival seit Jahrzehnten ausgetragen wird, gewann er die Herzen der Fans in den sozialen Medien.

Nachdenkliche Ballade über eigene Schwächen

Optisch erinnerten Corsis Auftritte bei Sanremo an den jungen David Bowie: Er war gekleidet in einem Kostüm mit übergroßen und verzierten Schulterpolstern und sein Gesicht mit weißer Farbe überschminkt. In seinem Lied „Volevo essere un duro“ beschäftigt Corsi sich mit der Konfrontation mit den eigenen Schwächen und damit, wie wichtig es ist, sich so zu akzeptieren, wie man wirklich ist.

Eigentlich ist es Tradition, dass der Gewinner des Sanremo-Festivals Italien beim ESC vertritt. 2022 gewann etwa die Rock-Band Måneskin bei Sanremo und holte anschließend auch den Sieg beim ESC nach Italien.