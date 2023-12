Er spielte an der Seite von Romy Schneider, war zuvor als Crooner in Frankreich unterwegs, und wurde bei uns als „Der Mann von Suez“ bekannt. Jetzt ist Guy Marchand gestorben.

Paris - Der französische Schauspieler und Sänger Guy Marchand, der in Deutschland vor allem durch seine Titelrolle in „Der Mann von Suez“ bekannt wurde, ist tot. Der Künstler starb im Alter von 86 Jahren am Freitag, wie dessen Kinder der französischen Nachrichtenagentur AFP mitteilten. In dem vom ZDF ausgestrahlten Adventsmehrteiler „Mann von Suez“ verkörperte er 1983 den Erbauer des Suezkanals (Schifffahrtsstraße zwischen Mittelmeer und Rotem Meer), Ferdinand de Lesseps.

Seine erste größere Rolle hatte Marchand 1971 an der Seite von Brigitte Bardot und Lino Ventura in „Die Rum-Straße“ von Robert Enrico (Originaltitel: Boulevard du Rhum). Weitere Filme folgten wie „Ein schönes Mädchen wie ich“ von François Truffaut oder „Cousin, Cousine“ von Jean-Charles Tacchella. In „Das Verhör“ von Claude Miller war er etwa neben Romy Schneider zu sehen. Für seine Rolle in dem Thriller gewann er 1982 den César als bester Nebendarsteller.

Bevor der am 22. Mai 1937 in Paris geborene Künstler zum Film kam, machte er sich als Musiker einen Namen. Der Sänger und Klarinettist veröffentlichte mehrere Platten und wurde in Frankreich als Crooner bekannt.