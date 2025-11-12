Ende August fiel die Wiederholung von Ross Antonys Best-of-Schlagershow Programmänderungen zum Opfer. Was Florian Silbereisen damit zu tun hat.

Nach Programm-Chaos in der ARD: Dann wird die Best-of-Schlagershow ausgestrahlt

Leipzig. – Ohne Begründung und kommentarlos verschwand die Wiederholung von Ross Antonys Best-of-Schlagershow mit dem Motto "Partyzeit" Ende August aus dem Programm des MDR.

Doch die Sendung wird nun nachgeholt. Am Freitag, dem 14. November, wird die Show ausgestrahlt. Darin begrüßt Ross Antony jede Menge bekannte Schlagerstars.

Best-of Schlagershow mit Ross Anthony wird nachgeholt

In der über zwei Stunden dauernden Show werden Feuerherz, Thomas Anders, Maite Kelly, DJ Ötzi und Ben Zucker zu sehen sein, wie "Merkur" berichtet. Auch Ute Freudenberg, Julia Lindholm und viele weitere Künstler werden in der Best-of-Ausgabe auftreten.

Der kuriose Grund für die Programmänderung im August soll der gleichzeitige Auftritt von Florian Silbereisen in zwei verschiedenen ARD-Sendungen gewesen sein.

MDR nimmt Schlagershow wegen Florian Silbereisen aus dem Programm

Wie "Merkur" ausführt, übernahm Silbereisen am 30. August die Moderation der "Großen Maus-Show" für die schwangere Esther Sedlaczek. Parallel dazu war eine Wiederholung der "Ross Antony Show" geplant, in der Silbereisen als Mitglied seiner Band Klubbb3 zu Gast gewesen war.

Nach einem Artikel von "schlagerprofis.de" soll sich der Sender jedoch gegen diese Doppelbelegung entschieden haben.

Es sei ungewöhnlich, dass ein Moderator gegen sich selbst im Programm antritt. Stattdessen habe der MDR damals ersatzweise "Die größten Hits aus dem Osten" gezeigt.