Stirbt Jo Gerner bei GZSZ? Das sind die dramatischen Details zur Jubiläumsfolge

Am 12. Mai 2022 erscheint die Jubiläumsfolge von "GZSZ" bei RTL. In der Folge wird sich alles um die Figur Jo Gerner drehen.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums erscheint am 12. Mai bei RTL eine Sonderfolge der Kultserie. Foto: imago images/Pop-Eye

Potsdam/DUR/jsp – Am 12. Mai 2022 um 19.40 Uhr erscheint die Jubiläumsfolge der Erfolgsserie "GZSZ". Der Titel der Folge lautet "Unterschätze niemals einen Gerner".

Im Fokus steht Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro, der untertauchen muss. Gegenüber der Zeitschrift TV Movie verriet er: "Gerner wird eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat. Während er sowohl von der Polizei als auch von Linostrami (Matthias Unger) und seinen Schergen gejagt wird, versucht er Beweise zu finden, um den wahren Täter zu überführen. Dabei begibt er sich in lebensgefährliche Situationen!"

Jo Gerner liefert sich Verfolgungsjagd

Bei dem Versuch weitere Beweise zu sammeln und somit seine Unschuld zu beweisen, kommt es zu einer Verfolgungsjagd. Jo Gerner verunglückt dabei – bedeutet dies das Serien-Aus für den Publikumsliebling?

Scheidet Jo Gerner in der Jubiläumsfolge aus?

Ob der Serienliebling in der Jubiläumsfolge tatsächlich stirbt und somit aus der Serie ausscheidet, ist noch nicht bekannt. In dem Trailer zur Folge ist jedoch vermutlich eine Beerdigung zu sehen. Fans der Sendung müssen sich noch bis zum 12. Mai gedulden, um herauszufinden was mit Jo Gerner geschieht.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "GZSZ" wurde das Serien-Plakat anlässlich der Jubiläumsfolge veröffentlicht. Zu sehen ist Jo Gerner mit deutlich lädiertem Gesicht und einem angestrengten Blick.

Auch ein Trailer zu dem bevorstehenden Serien-Highlight erschien bei Instagram. Die gezeigten Ausschnitte befeuern die Gerüchteküche um einen möglichen Serientod von Jo Gerner und lassen die Fans in den Kommentaren spekulieren, was wohl passieren wird.

Seit 1993 ist Wolfgang Bahro fester Teil der "GZSZ"-Besetzung. Sein Charakter Jo Gerner „kann viele Gesichter haben, wenn er es will,“ sagte Bahro im Interview weiter. Er ist Familien-Oberhaupt, Bösewicht und Anwalt.