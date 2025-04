Berlin - Hier prallen Reich und Arm aufeinander, aber auch Menschen auf Geister und Einbrecher auf dunkle Geheimnisse.

„Crystal Wall“ (ZDF)

Das ZDF hat eine neue New-Adult-Serie im Angebot. In „Crystal Wall“ prallen die Welten der hübschen Kampfsportlerin Louna Loris (Anna Bardavelidze) und des jungen Industrieerben Nico Dardenne (Gustav Schmidt) aufeinander. Nachdem Louna dem edlen Spross das Leben gerettet hat, wird sie als seine neue Leibwächterin engagiert. An Nicos Seite taucht sie in die Welt der High Society ein und erlebt den Luxus, aber auch die Bedrohungen seines Lebens. Die beiden kommen sich unweigerlich näher und entdecken ihre Gefühle füreinander. Dabei hat Louna den Job ursprünglich nur angenommen, um die Wahrheit über den Tod ihres Vaters aufzuklären, der bei einem Unfall in einer Fabrik der Dardennes gestorben ist. Tarek Roehlinger, der abwechselnd mit Greta Benkelmann Regie geführt hat, hat auch einige Episoden des Welterfolgs „Maxton Hall - Die Welt zwischen uns“ inszeniert. „Crystal Wall“ hat 24 Folgen - jetzt im ZDF-Streamingportal.

„Your Friends and Neighbors“ (Apple TV+)

In der Serie „Your Friends and Neighbors“ glänzt Jon Hamm („Mad Men“, „The Morning Show“) als Hedgefonds-Manager im freien Fall: Andrew Cooper beschäftigen eigentlich genug Probleme, unter anderem die Scheidung von seiner Frau und Kummer mit den Kindern. Jetzt wird er auch noch gefeuert. Um den Lebensstil seiner Familie aufrechtzuerhalten, begeht Andrew Diebstähle in Nachbarhäusern im äußerst wohlhabenden Vorort Westmont Village. Hier muss er allerdings feststellen, dass sich hinter wohlhabenden Fassaden Geheimnisse und Affären verbergen, die gefährlicher sind, als er je gedacht hätte. Seit 11. April auf Apple TV+ zu streamen, nach und nach erscheinen neun Folgen.

„Chihiros Reise ins Zauberland“ (Netflix)

Über das japanische Zeichentrickstudio Ghibli wird gerade viel diskutiert. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz lassen sich nämlich Fotos in Figuren im Stile der Animationsfilme des Studios verwandeln. Dabei sind die originalen Ghibli-Streifen wie „Chihiros Reise ins Zauberland“ regelrechte Kunstwerke. Wer sich einen Eindruck von der hohen Qualität verschaffen will, wird bei Netflix fündig. Dort finden sich wichtige Klassiker, etwa die berührende Geschichte „Mein Nachbar Totoro“ von zwei Schwestern, die eine fantastische Welt entdecken. Oder das spannende Abenteuer „Prinzessin Mononoke“ oder das zauberhafte Märchen „Das Schloss im Himmel“.

Zudem gibt es Einblicke in die Werkstatt des Anime-Meisters Hayao Miyazaki. Der 84-Jährige ist nicht nur ein genialer Zeichner, sondern vermittelt in seinen Filmen auch Botschaften. Etwa gegen Gewalt, Kriege oder Umweltzerstörung, eingebettet in magische, poetische Trickfilm-Welten. In der Arte Mediathek gibt es derzeit das Porträt „Miyazaki - Die Natur im Blick“. Und auf Netflix kann man Miyazaki bei der Arbeit zusehen, in der Dokumentation „Hayao Miyazaki und der Reiher“.

„In höchster Not“ (ARD Mediathek)

Manche überschätzen sich, andere klettern mit Flip-Flops auf den Berg und wieder andere werden von schlechtem Wetter überrascht - in den Alpen geraten Menschen aus vielen Gründen in Not. Hilfe bekommen sie von den Männern und Frauen der Bergwacht, die ehrenamtlich im Einsatz sind und dabei hin und wieder auch ihr Leben riskieren. Eine Doku-Serie gibt nun Einblicke in ihren Alltag. „In höchster Not - Bergretter im Einsatz“ begleitet Helferinnen und Helfer, wie sie Vermisste suchen, erschöpfte Wanderer versorgen oder mit dem Helikopter Menschen bergen. Gedreht wurde in den Urlaubsregionen Ramsau bei Berchtesgaden und Grainau nahe der Zugspitze. Zu sehen sind die acht Folgen in der ARD Mediathek.

„Man of the Ocean“ (ZDF)

André Wiersig hat als erster Deutscher die sieben gefährlichsten Meerengen der Welt durchschwommen, die „Ocean's Seven“. Hunderte von Kilometern hat der Extremschwimmer im offenen Meer schon bewältigt und ist dabei immer wieder an seine Grenzen gegangen. Der Mann aus Paderborn fühlt sich als Gast in den Ozeanen. Begegnungen mit Haien, Walen und giftigen Quallen gehören für ihn dazu. Doch mit Plastikmüll und Überfischung will und kann André Wiersig sich nicht abfinden. Über den Extremschwimmer und seinen Einsatz für die Umwelt erzählt die Doku „Man of the Ocean“, jetzt im ZDF-Streamingportal.