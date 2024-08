Sarah Knappik und Gigi Birofio kriegten sich bei der Schatzsuche in die Haare. (Handout-Foto)

Köln - Erstmals sind bei der Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ - einer legendären Wasserschlacht - nicht alle Sterne gesammelt worden. „Wir spielen diese Prüfung bereits zum achten Mal und jedes Mal ist die volle Punktzahl erreicht worden“, sagte Moderatorin Sonja Zietlow in der am Donnerstag veröffentlichten Folge von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ auf RTL+. In der Prüfung müssen die Kandidaten auf einem Stern liegend Wassermassen und Bällen trotzen.

Kurz vor Start meldete sich die ehemalige „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Sarah Knappik (37) von der Prüfung ab. „Ich hab ein paar Probleme mit meinem Rücken“, sagte das Model. Zietlow warnte, dass dies Konsequenzen habe, Knappik trat trotzdem nicht an. Die verbliebenen fünf Stars meisterten die Prüfung und holten jeweils einen Stern. Doch da Knappik nicht mitmachte, gab es für sie keinen Stern - und damit nur fünf von sechs möglichen Sterne für das Legenden-Team.

Ein richtiger Pechtag

Es war nicht der einzige Dämpfer für Sarah Knappik in der neuen Folge. Zu Beginn wurden sie und Reality-Star Gigi Birofio (25) auf Schatzsuche geschickt. Beide waren traurig darüber, dass Elena Miras den Dschungel verlassen musste. Vielleicht war es diese schlechte Grundstimmung, aber die Schatzsuche ging gehörig schief. Zwar schafften sie es, sechs von acht Schlüsseln für die Schatztruhe zu ergattern. Allerdings kriegten sich die beiden im Verlauf der Prüfung in die Haare.

Birofio bespritzte Knappik mit Schlamm - zunächst ohne Absicht, aber als Knappik sich weiter beschwerte, bespritzte er sie gezielt mit Schlamm, was das Model gar nicht lustig fand, weil auch ihre Haare dreckig wurden. „Bruder, du bist der ekelhafteste Typ der Welt“, sagte Knappik nach Ende der Prüfung. Als keiner der sechs Schlüssel in die Schlösser der Truhe passte, war die Stimmung richtig im Keller. „Irgendwie ist heute mein Pechtag, Elena ist raus, mein Finger ist verletzt und jetzt passiert noch so 'ne Scheiße“, sagte Knappik.

Knappik teilt aus

Zurück im Camp eskalierte der Streit dann immer weiter. Knappik habe mit ihrer Einstellung „hier nix zu suchen“, warf Birofio dem Model an den Kopf. Beim Abendessen hatte er die Chance, sich zu entschuldigen, teilte aber weiter gegen die beleidigte Sarah aus: „Hör mal auf, so ein kleines Kind zu sein.“ Bei der Einteilung der Nachtschicht versuchte Viva-Moderator Mola Adebisi (51) sie zur Rede zu stellen, aber Knappik erteilte ihm eine Abfuhr.

Und auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner (46) mischte sich ein, da holte Knappik zum Rundumschlag aus. Büchner und Adebisi warf sie vor, „gebückt“ zu gehen. Und auch Birofio musste sich anhören: „Lern erst mal ein Mann zu sein.“ Am nächsten Morgen entschuldigte sich Knappik für ihr Verhalten bei Birofio, Adebisi und Büchner. Danach ging es zur Prüfung, bei der Knappik nicht mitmachte.

Ob sich das Model noch einmal aufrappeln kann, erfahren die Zuschauer in der nächsten Folge. Die neue „Ich bin ein Star“-Staffel ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Es ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die „Legenden“, wie RTL sie nennt, saßen schon in früheren Staffeln mit am Feuer.