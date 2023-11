Am 18. November startet die neue Staffel von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Nun ist der Partner im Rateteam von Moderatorin Ruth Moschner bekannt.

Alvaro Soler aus dem Rateteam sitzt in der Prosieben-Show „The Masked Singer“ (2021).

Köln - Die neue Staffel der Erfolgsshow „The Masked Singer“ startet mit einem prominenten Neuzugang: Sänger Alvaro Soler wird mit Moderatorin Ruth Moschner ein festes Rateteam bilden. Das teilte die Seven.One Entertainment Group am Sonntag mit. „Ich finde es richtig krass, wie geheim es hier überall zugeht“, wurde Soler (32) zitiert. „Man weiß wirklich nichts! Das ist wie beim Secret Service, einfach absurd.“

Er erinnere sich noch daran, wie „geflasht“ er vor zwei Jahren als Rateteamgast war „von den faszinierenden Masken und den künstlerischen Outfits. Deshalb freue ich mich umso mehr auf den Start in diesem Jahr, auch wenn es sicher wieder superschwierig wird, herauszufinden, wer unter der Maske steckt“.

Die neue Staffel von „The Masked Singer“ startet am 18. November (Samstag) auf ProSieben. Matthias Opdenhövel wird wieder Moderator sein. In der Live-Show treten Prominente inkognito als Sänger auf, ihre Identität verstecken sie unter schweren Ganzkörperkostümen. Enttarnt werden Teilnehmer erst, wenn sie nicht genügend Stimmen vom Publikum bekommen - oder ganz am Ende das Finale gewinnen.