Tommys „Wetten, dass..?“-Special mit ABBA

Nürnberg - Die Sonderausgabe des ZDF-Showklassikers „Wetten, dass..?“ knüpft mit ihrer Gästeliste an große Glanzzeiten an - unter anderem werden Helene Fischer, ABBA und Udo Lindenberg erwartet. Das gab das ZDF am Donnerstag in Mainz bekannt.

Die Samstagabendshow mit Thomas Gottschalk steigt am 6. November in Nürnberg. „Michelle Hunziker ist selbstverständlich mit dabei, und natürlich darf auch eine Baggerwette nicht fehlen“, berichtete ein Sendersprecher über Live-Show.

„Ein besonderes Highlight ist der Besuch von ABBA“, heißt es in der Mitteilung. „Die schwedische Mega-Popgruppe feiert nach 40 Jahren ihr sensationelles Comeback: Björn Ulvaeus und Benny Andersson geben sich die Ehre und berichten exklusiv über die bewegten letzten Monate dieser besonderen Reunion und der Arbeit an ihrem neuen Album.“

Superstar Helene Fischer wird einen Titel aus ihrem aktuellen Nummer-eins-Album „Rausch“ präsentieren. Alt-Rocker Udo Lindenberg und sein Panikorchester spielen ihren neuen Song „Kompass“. Auch Stars des Disney-Musicals „Die Eiskönigin“ sind in der Show zu Gast.

Bei den Wetten ist ebenfalls ein Klassiker zu sehen. Das ZDF dazu: „Baggerprofi Andi Stolz und Dachdeckermeisterin Niél Braun wissen, dass man für eine Baggerwette im richtigen Moment zuschnappen muss und beeindrucken dabei mit Geschick und exaktem Timing.“

Als Wettpaten und -patinnen sind unter anderen die TV-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Schauspieler Heino Ferch und dessen Kollegin Svenja Jung mit von der Partie.

Gottschalk hätte eigentlich schon im vergangenen November ein einmaliges Revival des einstigen ZDF-Quotenhits moderieren sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Show auf diesen Herbst verschoben. Damit kommt sie gut 40 Jahre nach der ersten Ausgabe ins Fernsehen. Am 14. Februar 1981 wurde die Show von Erfinder Frank Elstner zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt, Gottschalk präsentierte sie von 1987 bis 1992 und dann noch einmal von 1994 bis 2011.